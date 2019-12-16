Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Ocak-kasım döneminde üç sıra yükselerek toplam otomotiv pazarından yüzde 3,8’lik pay elde eden markanın 2020 hedefi ise yüzde 5. Hafta içi gerçekleştirdikleri basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yapan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, 2020 yılında toplam otomotiv pazarının 600 bin adede ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Girgin yılın ilk çeyreğinde tüketicilerle buluşturacakları 6. Nesil Corsa’nın, iddialı geldiğini belirterek “Bugüne kadar ülkemizde 120 bin adetten fazla satılan Corsa’nın yeni neslinin de pazarda ciddi bir başarı yakalaması bekleniyor. Opelseverler 2020 yılının ilk çeyreğinde Yeni Astra ile yılın son çeyreğinde de Yeni Insignia ile buluşacaklar. Bir Alman markası olarak daha sıcak ve insan odaklı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Groupe PSA Türkiye’nin sinerjisi, ürün gamına eklenen yeni modellerin katkısı ve Türkiye pazarının %93’ünü kapsayan güçlü bayi yapılanması ile 2020 yılında yüzde 5 pazar payı hedefindeyiz” dedi.