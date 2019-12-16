Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Uluslararası kuruluşların üretim faaliyetlerinde küresel standartları belirleyen WCM programı kapsamında, 2013 yılında ‘Altın Fabrika’ unvanını alan ve FCA bünyesindeki en iyi fabrikalardan biri olan Tofaş, mevcut puanını 81’e yükselterek önemli bir başarı elde etti. Bu sonuçla, Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) dünya genelindeki otomobil fabrikaları içerisinde zirveye yerleşti. 2006 yılında başlayan ve FCA’nın 400 fabrikasının dâhil olduğu WCM yolculuğunun ilk yıllarında “En Hızlı İlerleyen Fabrika” ödülünü alan Tofaş, 2009’da FCA içerisinde “Gümüş Seviye”ye ulaşan ilk fabrika olmuş, 2013 yılında ise “Altın Seviye”ye ulaşmıştı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, dünya çapında kabul görmüş olan World Class Manufacturing sistemine dâhil olmanın önemine değinerek “Üretime başladığımız ilk günden beri kalite, maliyet, verimlilik konularında mükemmeliyet çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İş ve işçi güvenliğini ön planda tutarken, verimlilik ve çevre duyarlılığı alanında teknolojiyi iyi kullanarak önemli iyileştirmelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.

ÇITAYI YÜKSELTTİK

Bu yıl gerçekleştirilen son denetimler doğrultusunda, WCM Dünya Klasında Üretim Sistemi’nde benzerine az rastlanır bir puan artışı kaydettiklerini belirten Cengiz Eroldu sözlerini şu şekilde sürdürdü: Gerçekleştirilen son denetimlerde 77 olan puanımız, dört puan birden artırıldı ve 81’e ulaştı. Bu gelişme, WCM’nin denetlediği otomobil fabrikaları içerisinde çıtayı en yükseğe çıkarmak manasına geliyor. Elde ettiğimiz bu başarı çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla iş birliği içerisinde çalışmamızın tabii bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) önemli stratejik üretim merkezinden biri konumdaki Tofaş, aynı zamanda grubun Avrupa’daki en büyük AR-GE merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. TOFAŞ AR-GE Merkezi; T.C. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından 2016 ve 2017 yıllarında art arda “Otomotiv Sektöründe En İyi AR-GE Merkezi” seçilmiş, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve kuruluşların AR-GE’ye ayrılan yatırım tutarlarına göre belirlenen sıralamada, Türkiye’den üç yıl üst üste ilk sırada yer almıştı.