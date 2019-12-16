Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

640 beygir güç üreten araç, sıfırdan 100 kilometre hıza sadece 3,7 saniyede ulaşabiliyor. GT, Sport ve Sport Plus adlı çoklu dinamik sürücü modları bulunan yeni DB11 V12 AMR, motor tepkisini ilerici bir anlayışla yoğunlaştırarak sürücüsüne iletiyor. 8 vitesli otomatik ZF şanzımanı, yeni elektrikli direksiyon sistemi ve fren esnasında ‘Tork Yönlendirme’ teknolojisiyle daha yüksek performans sunan spor otomobil, aynı zamanda verimlilik konusunda da iddialı. El işçiliğiyle üretilen iç kabinde ise renkli 12 inç TFT LCD ekranın kullanıldığı yeni gösterge paneli dikkat çekerken karakter tanıma, çoklu dokunma ve hareket desteği sunan isteğe bağlı dokunmatik yüzeyin yanı sıra döner kontrolle kumanda edilen yeni uydu navigasyon ve ses sistemi ön plana çıkıyor.