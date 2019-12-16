Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Markanın en dikkat çeken modelleri arasında yer alan ve kendi sınıfında sunduğu hacim, konfor ve fiyat performansı ile rakiplerinin önüne geçen Suberb, beklenenden fazla ilgi görmeye devam ediyor. Toplam 8 ilde 10 yetkili satıcıda müşterilerle buluşan araçta iki dizel ve bir benzinli motor seçeneği sunuluyor. 150 HP güç üreten 1.5 TSI benzinli ünite, manuel veya 7 ileri DSG şanzımanla eşleştirilebilirken dizel tarafta ise 120 HP’lik 1.6 TDI ve 190 HP’lik 2.0 TDI üniteler yer alıyor. Her iki motor seçeneği de 7 ileri çift kavramalı DSG otomatik şanzıman seçeneğine sahipken 2.0 litre TDI motorda 4x4 sürüş özelliği bulunuyor.