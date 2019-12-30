Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın önemli açıklamaları ve 60 yıllık bekleyişin ardından sahneye çıkan yerli otomobili alkışlayanlardan birisi de Renault Mais CEO’su Dr. Berk Çağdaş’tı. Gazetemiz adına yönelttiğimiz soruları yanıtlayan deneyimli yönetici, gurur kelimesinin kendisi için bir kez daha anlam bulduğunu dile getirerek “Tasarımsal anlamda dikkat çeken çizgiler ve detaylar var. Gerek C-SUV modeli gerekse sedan, ikisini de çok beğendim. Fakat bir bu kadar önem arz eden noktalardan birisi de bu araçların konumlandırılması. Otomotiv endüstrisi çok büyük bir değişimimin eşiğinde, bugün karşımıza çıkan araçlar ise bu değişimin en doğru noktasında. Tanıtılan araçların tamamen elektrikli olması, üretim planlamasının tamamen bu teknoloji odağında olması, gelecek trendlerini bugünden nasıl yakaladığını ortaya koyan konvansiyonel motor teknolojilerinin çok ötesinde bir konumlandırmadan bahsediyoruz. Evet, ülkemiz için, otomotiv endüstrisi için çok önemli ve gurur verici bir gelişme fakat bu gelişme hem yerli mühendisliğimizin geldiği noktayı gözler önüne seriyor hem de gelecekte bu endüstri için yetiştirilecek yerli mühendislerimize önemli bir ışık kaynağı olarak bizleri heyecanlandırıyor. Geldiğimiz noktada emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.