Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Programlanan takvime göre mart ayında BMW 2 Serisi Gran Coupé’nin satışa girmesi beklenirken ardından Yeni 4 Serisi Coupé yılın 3. çeyreğinde yurda ayak basacak. Öte yandan MINI Electric’in nisan sonu itibarıyla Türkiye’de satışa sunulması planlanırken onlinestore.mini.com.tr adresi üzerinden 3.000 TL kapora karşılığı ön siparişi açılacak. Ağustos ayında ise güncellenen özellikleriyle Yeni MINI Countryman ülkemizde satışa sunulacak. Land Rover tarafında ise Yeni Range Rover Evoque için ilk çeyrekte tanıtım planlanırken, Yeni Land Rover Defender’ın yılın ikinci yarısı ülkemizde tanıtılması planlanıyor.