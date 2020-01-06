Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Bisikletli ve yaya koruma testlerinde %81’lik puan alan Yeni JUKE, sahip olduğu Bisiklet ve Yaya Tanımalı Akıllı Acil Durum Frenleme Sistemi, Akıllı Hız Yardım Sistemi, Trafik İşaret Tanıma Sistemi, Akıllı Şerit Müdahale Sistemi, Arka Trafik Geçiş Alarmı ve Kör Nokta Müdahale Sistemi ile tam kapsamlı şekilde segmentinde eşsiz yol güvenlik teknolojisi seçenekleri sunuyor. Kör Nokta Müdahale Sistemi de, başka bir araç, aracınızın kör noktasında bulunduğunda, şerit içinde konum değiştirerek ekstra güvenlik sunuyor. Bu özellikleri sayesinde bağımsız test organizasyonu Euro NCAP tarafından en güvenli küçük SUV otomobili seçilen yeni JUKE, bu sayede rakiplerinin bir adım önüne geçiyor.