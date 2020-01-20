Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Son iki yılda model atakları ile yıldızını parlatan Peugeot Türkiye, 2019 yılında pazar payını 1,2 puan artırarak yüzde 6’ya çıkardı ve markalar sıralamasında iki basamak yükselerek beşinci sıraya ulaştı. Aynı zamanda SUV segmentinin en çok satan markası konumuna gelen şirket, C-SUV segmentinde liderliği Peugeot 3008 modeli ile göğüsledi. Ocak ayı sonunda B-SUV segmentinde yeni oyuncusu SUV 2008 modelini pazara sunacak olan marka, yılın son çeyreğinde de yeni 208’i tüketicilerle buluşturacak.

Hafif ticari araç pazarında payını 2,4 puan artıran Fransız üretici, ticari marka sıralamasında dördüncü sıraya yükseldi. Peugeot Türkiye’nin bu başarısında son dönemde güçlendirilen bayi ağı, iyileştirilen satış ve müşteri deneyimi süreçlerinin yanısıra ürün gamında yenilenen Rifter, Boxer Minibüs ve 508 Sedan modelleri önemli rol oynadı.

Düzenledikleri toplantıda sektörü değerlendiren Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç “2019 yılı otomotiv sektörü için oldukça zorlu geçti. Pazardaki bütün olumsuzluklara rağmen, temkinli iyimserliğimizi koruduk, pazarı doğru tahmin ettik ve isabetli planlama yaptık. Gösterdiğimiz performansla pazar payımızı bir önceki yıla göre 1,2 puan artırdık. Müşteri memnuniyetini bütün süreçlerin merkezinde tuttuk. Bayi teşkilatımızı güçlendirmeye ve geliştirmeye devam ettik. Etkin planlama ve yenilenen ürün gamı başarımızda önemli rol oynadı” dedi. 2020’de pazarın 600 bin olacağını öngördüklerini ancak 700 binlik pazar talebine cevap verecek planlamaları olduğunu aktaran Anaç “Müşteri tecrübesi, bayi ağının gelişimi, stratejik ürün planlama ve operasyonel mükemmeliyet bu sene de en çok önem verdiğimiz konular olacak” dedi.

Yavru aslan, 2008 Ocak sonu satışta

Önceki nesli ile tüm dünyada yaklaşık 1,2 milyon adet satış gerçekleştirilen Peugeot SUV 2008, tasarım ve teknoloji atağı ile kendi sınıfındaki rakiplerini oldukça zorlayacak bir karaktere sahip. Ocak sonu itibari ile satışa girmesi planlanan Yeni SUV 2008, Peugeot markasının sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimini bünyesinde bulundururken, yeni nesil Peugeot i-Cockpit® 3D ile farkını ortaya koyacak. Pazara iddialı bir şekilde giriş yapmayı planlayan araçta şimdilik benzinli ve dizel motor seçenekleri olacak.