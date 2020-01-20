Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Sakarya’da fabrikası bulunan marka, 2019 yılında 10 bin 696 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirerek, Toyota’nın Türkiye satışları içindeki hibrit oranını bir evvelki seneye göre yüzde 217 oranında artırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, trafikte daha fazla hibrit araç görülmeye başladığını belirterek “Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki, hem markamız hem de diğer markalar hibrit teknolojisine yatırım yapmanın karşılığını almaya başladı. Dizel ve benzinlide 10 bin kilometrede bir bakım yapılırken hibritlerde bu bakım 15 bin kilometreye çıkıyor. Hibrit bakım maliyetleri dizel araçlara göre yüzde 33, benzinli araçlara göre yüzde 35 daha avantajlı. Yaptığımız çalışmalar ve ölçümlerde hibrit araçların dizele göre yüzde 15, benzinliye göre yüzde 36 oranında daha az yakıt tüketimi maliyetine sahip olduğunu görüyoruz. Bunun yanında ayrıca ikinci el rakamlarını karşılaştırdığımızda da hibrit araçların benzinli araçlara göre yüzde 4, dizel araçlara göre ise yüzde 6 daha avantajlı ikinci el değerine sahip olduğunu görüyoruz. Bütün bunlar yan yana geldiğinde hibrit otomobillerin değerini artırıyor. 2019 yılında yapılan hibrit satışlarının Türk halkının da hibrit otomobillere ilgisinin artarak sürdüğünü gösteriyor” dedi.