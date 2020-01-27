Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Bir önceki üç modeli ile art arda aynı ödülü alan aracın üretimi ise 1982 yılından bu yana devam ediyor. 2020 modelinde üst düzey teknolojik güvenlik özellikleri ile karşımıza çıkan Corsa, 10 inçlik multimedya sistemi gibi segmentinde öncü bazı özelliklerle iddiasını ortaya koyacak. Öte yandan Yeni Opel Corsa sektörde B-HB segmentinde ilk defa sunulan ve daha önceden markanın Insignia ve Astra modellerinde görmeye alışık olduğumuz LED Matrix Far donanımı ile rakiplerinden bir adım önde olmayı planlıyor.