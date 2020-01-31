İtalyan Piaggio Group, ABD’nin önde gelen ekonomi dergilerinden Forbes tarafından yayınlanan ‘2020’de Kullanmanız Gereken 5 Scooter’ sıralamasında 3 modeliyle yer aldı. Şirketin Piaggio Beverly 350 Tourer, Vespa Primavera 50 ve Vespa Elettrica; fiyat avantajları, estetik tasarımı, kent içerisinde kullanım uygunluğu, barındırdığı teknolojiler ve çevreye uyumu gibi özellikleriyle 2020 yılında kullanılması gereken başarılı scooter modelleri olarak seçildi.
Piaggio’nun üç motosikleti ‘en iyiler’ listesinde
31.01.2020 - 16:35 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Piaggio Grubu, Forbes tarafından açıklanan '2020’de Kullanılması Gereken 5 Scooter' sıralamasında 3 farklı modeliyle yer aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Piaggio,
678550 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/678550.aspx
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