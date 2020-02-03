Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - İlk gösterimi 27 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen ve 2 bin kişinin katıldığı dev bir törenle tanıtılan yerli otomobilin prototip detayları gün geçtikçe daha da netleşiyor. Bu tanıtımdan bir ay sonra, 27 Ocak tarihinde TOGG CEO’su Gürcan Karakaş otomotiv basını ile tekrar bir araya gelerek kamuoyu ile yeni bilgiler paylaştı. Karakaş toplantıda “Araç entegrasyonu konusunda teknoloji partneri olarak Alman mühendislik firması EDAG’ı seçtik. Myra İngiltere’nin kabul gördüğü, özelikle mekanik akşamlarda şasi sistemleri konusunda partnerlerimizden birisi. Onlarla beraber bunları Türkiye’de nasıl yerleştirebiliriz diye de bakıyoruz. Tasarlarken bunu Türkiye’de kim uygulayabilir nasıl uygulayabilir bunlara da bakıyoruz. Varsa Türkiye’de yoksa dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Karakaş TOGG projesini global bir marka hâline getirmek için 15 yıllık bir plan yaptıkları ve bu plan çerçevesinde marka bulunmasından, üretime, tasarımdan, pazarlamaya kadar her noktada kendi konuda uzman ve profesyonellerle çalışmaya özen gösterdiklerinin altını çizdi.



KİMSE TOZ KONDURSUN İSTEMİYORUZ

Konuşmasında çalışan kadrosunun özenle seçildiğine dikkat çeken Karakaş “Ekibimiz büyüteçle seçilmiş çok özel bir kadro. Kaç kişisiniz diye sorduklarında 120 bin kişiyiz diyorum. Arkamızdaki babayiğitlerde bu kadroda çünkü örnek vermek gerekirse Türkiye’nin teknolojide en donanımlı şirketi TURKCELL bizim altyapımızı kuran teknoloji şirketi. Bunların dışında Tesla, Byton gibi elektirkli araç konusunda dünya devlerinden mühendis arkadaşlarımız artık bizimle birlikte çalışıyor” dedi. Anadolu Grubu, BMC, KÖK (Kıraça Holding) gibi Türk devlerinin yanı sıra Faraday Future, Audi, Hyundai, Bmw, Toyota, Ford, GM, Boch, FCA, Renault, CNH indus devlerden mühendisleri TOGG projesine kattıklarını ifade eden Karakaş “Bunlardan daha önemlisi, yerli savunma sanayimizden özenle seçtiğimiz, âdeta nokta atışı ile belirlenmiş yetkinlik transfer ediyoruz. Örneğin ilk yerli helikopterimizi yapan mühendisimiz bizim ekibimizde” ifadelerini kullandı.



MARKA İÇİN ÇOK ÖZEL ÇALIŞMA

Marka isminin belirlenmesi konusunda nihai kararlarını sonbaharda açıklayacaklarını söyleyen M. Gürcan Karakaş “Olabilecek en doğru markayı belirlemek için çalışıyoruz. Dünyanın önde gelen tüm büyük pazarlarını da içine alacak şekilde en doğru ismin sadece Türkiye’de değil global ölçekte de kabul edilebilir bir isim olmasını hedefliyoruz. Araştırmalarımızı Norveç, Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye’de gerçekleştirdik. Markamızın ismini sonbaharda duyuracağız. Bu noktada çözüm ortağımız Apple, BMW gibi dünya devlerine destek veren bir şirket ve çalışmalarımızın büyük bir kısmı gizlilik anlaşmaları çerçevesinde ilerliyor” şeklinde konuştu.