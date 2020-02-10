Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

2019 yılında da yüksek üretim performansını koruyan şirket, 122 bin adet Yeni Clio modeli, 30 ülkeye ihraç edildi. Öte yandan Oyak Renault fabrikalarının içinde yer alan ve Renault Grubu’nun tüm dünyadaki tesislerine parça ve yedek parça ikmali gerçekleştiren İttifak Uluslararası Lojistik Merkezinden yapılan taşıma hacmi de geçen yıl 821 bin 769 metreküpe ulaştı. 2019 yılına ait üretim ve ihracat rakamlarını değerlendiren Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun “Kuruluşumuzun 50. yılını kutladığımız 2019 yılında da göstermiş olduğumuz performans sayesinde otomobil ile motor üretimlerinde ve ihracatta önemli başarılara imza attık. Renault Grubu’nun bir parçası olarak Oyak Renault Türkiye’ye değer katmaya devam etti. 2019’da Yeni Clio’nun seri üretimine tüm Renault fabrikaları arasında ilk olarak fabrikamızda başladık. Otomotiv pazarında yaşanan zorluklara rağmen, üretimimize planladığımız gibi hiç ara vermeden devam ettik. 50 yıllık bilgi birikimimiz ve tecrübemizle, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu yıl devreye girecek yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon tesisimizle, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek hibrit motorun seri üretimine başlayacağız” ifadelerini kullandı.