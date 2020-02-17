Ali Çelik - Elon Musk'ın "Starman" adını verdiği bir mankenin sürücü koltuğunda oturduğu bu özel otomobilin uzay macerası "Where is Roadster" isimli sitesinde takip edilebiliyor. Sitede yer alan bilgilere göre uzaydaki Tesla şimdiden 1,6 milyar kilometre katetmiş durumda. Ayrıca yörünge dönüşünde 9.656 km/sa. hıza ulaşan araç şu an dünyadan 154,6 milyon kilometre uzakta.
Uzayda gezen Tesla sizce şu an nerede?
17.02.2020 - 04:07 | Son Güncelleme: 17.02.2020 - 04:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatırlarsanız yeni nesil bir Tesla Roadster, bundan tam iki sene evvel SpaceX roketleri ile uzaya gönderilmişti.
Etiketler : tesla,uzay,haberler,
681867 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/681867.aspx
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