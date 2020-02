Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Elon Musk'ın "Starman" adını verdiği bir mankenin sürücü koltuğunda oturduğu bu özel otomobilin uzay macerası "Where is Roadster" isimli sitesinde takip edilebiliyor. Sitede yer alan bilgilere göre uzaydaki Tesla şimdiden 1,6 milyar kilometre katetmiş durumda. Ayrıca yörünge dönüşünde 9.656 km/sa. hıza ulaşan araç şu an dünyadan 154,6 milyon kilometre uzakta.