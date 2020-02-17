Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Türkiye’de satışa sunulan yeni Actros’la ilgili açıklama yapan Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt “Seri üretim kamyonlarda dünyada bir ilk olan, geleneksel yan aynaların yerini alan MirrorCam sayesinde; %1,3’e varan yakıt tasarrufu sağladığımız aracın ön ve arkasındaki kör nokta alanlarında ideal bir görüş sunuyoruz. Bir diğer teknolojimiz, Öngörülü Sürüş Sistemi sayesinde ise otoyollarda, şehirler arası ve şehir içi yollarda %5’e varan yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Mesafe Kontrol ve Şerit Takip gibi ayrı güvenlik asistanlarının fonksiyonlarını eşsiz bir biçimde birleştiren Aktif Sürüş Asistanı sayesinde ise bugünden itibaren kısmi otonom sürüşü mümkün kılıyoruz. Milyonlarca kilometrelik zorlu testleri ardında bırakarak yollarla buluşan Yeni Actros çekicilerimizin geliştirilmesinde ve üretilmesinde emeği olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada kendi sektöründe ilk defa kullanılan kapsamları ile Yeni Actros ailesinin pazar liderliğimizi pekiştireceğine inanıyoruz” dedi.