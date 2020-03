Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Yeni modelin basın toplantısında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt, yoğun rekabetin yaşandığı C segmentinde Corolla Hatchback’le iddialı olduklarını dile getirerek “Bu sınıfta hibrit versiyonla yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Fiyat politikamızı da kendi segmenti içerisindeki pozisyonunun daha iddialı olması için rekabetçi bir şekilde hesapladık” dedi. Toyota Türkiye olarak her binek modelin bir hibrit versiyonu getirdiklerini hatırlatan Bozkurt “2020 yılında ilk etapta yüzde 50’den fazlası hibrit versiyon olmak üzere 1.050 adetlik satış hedefimiz var. Filo tarafında da hibrit modellere ciddi talep oluşuyor, hatta filodan şu ana kadar 16 bin adet sipariş aldık. Bunun büyük bir çoğunluğu hibrit” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada otomobil sektörünün farklı bir noktaya doğru ilerlediğini sözlerine ekleyen Bozkurt “Ülkemizdeki vergi sisteminde 1.6 motorları baz alınıyor. 15-20 sene önce 1.6 bir şey ifade ediyordu ve lüksün sınırıydı. Bugün bakıyoruz ki lüks diye tanımlanan birçok markanın 1.6 motor hacimli araçları bulunuyor. Diğer markalar da artık hibrite yönelmeye başladılar. 2021’den itibaren Avrupa’daki emisyon standartları da değişecek. Dünya bu yöne doğru giderken, doğal olarak her marka hibrit olarak satışa sunduğu aracın desteklenmesini bekleyecektir. Bütün çevreci teknolojilerin desteklenmesi gerektiği görüşünü taşıyoruz. Devletin vergi kaybetmeyeceği, pazarın da toplam adetleri koruyabileceği sistemler bugün dünyanın birçok yerinde var ve bunlar vergi sistemimize adapte edilebilir” şeklinde konuştu.

1.2 Turbo motor

Yeni Corolla Hatchback, Toyota’nın yeni global mimarisi TNGA platformu üzerine inşa edilirken Auris’in yerini alıyor. 116 HP’lik 1.2 litre turbo beslemeli benzinli ve 122 HP’lik 1.8 litre hibrit motor seçenekleri ile satışa sunulan Yeni Corolla TNGA platformu sayesinde hibrit motorunu çok daha verimli şekilde kullanıyor. Düşük yakıt tüketimine ve düşük CO2 emisyonuna sahip Corolla Hatchback Hybrid, sürüşlerini günlük kullanımlarda yüzde 50’ye kadar oranda elektrikli motoruyla gerçekleştirebiliyor. Corolla Hatchback, Toyota’nın yüksek standartlar sunan Toyota Safety Sense teknolojisiyle birlikte pazarda yerini alıyor.