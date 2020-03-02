Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

3 farklı gövde seçeneği, 5 farklı donanım seviyesi bunulan 500X SUV “Cross” ile doğa tutkunlarına, “Urban” ile kent sürüşleri ve “Sport” seçeneği ile de performans tutkunlarına hitap ediyor. Mart ayından itibaren satışa sunulan Fiat 500X SUV’a 1.0 litre 120 HP ve 1.3 litre 150 HP güçlerindeki yeni Firefly serisi turbo benzinli ve 1.6 litre 120 HP gücündeki Multijet II turbo dizel motor seçenekleriyle 145 bin 900 TL’den başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla sahip olunabilecek.

Türkiye’de SUV segmenti büyüyor

Düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç Fiat 500X SUV, ilk olarak 2014 yılında lanse edildi ve bugüne kadar 100’den fazla ülkede 500 binden fazla adet satış gerçekleştiğini dile getirerek “SUV sınıfı Avrupa ve Türkiye’de çok hızlı büyüyor. Fiat markası olarak segmente yönelik hedeflerimiz, pazar payına göre değişiklik arz ediyor. Bu yıl toplam 3 bin adetlik Fiat 500 Ailesi satışı öngörüyoruz. Bu adedin en az yarısının Fiat 500X olmasını hedefliyoruz. Marka olarak geçen yıl 50 bin adetlik satış hedefi koymuştuk ve bu seviyenin üzerine çıkmak istiyorduk. Sene sonunda satış adedimizi 76 bin adedin üzerinde gerçekleştirdik. Açıkçası bu bizim için önemli bir sonuç. Bunun sonucunda toplamda yüzde 16’ya yakın bir pazar payımız oldu” ifadelerini kullandı.

Pazar 700 bine çıkabilir

Aytaç, bu yıla başlarken 550-600 binlik öngörülerini hatırlatarak “Sektörde de bu anlamda ortak bir görüş var, herkes yüzde 20 büyümeyi telaffuz ediyor. Ocak-şubat aylarında hurda teşviki bitmiş olmasına rağmen, düşük faizlerin de tetiklediği biraz da ertelenmiş talebin ortaya çıkmasıyla kuvvetli bir pazar yaşıyoruz. Ocak ayı beklentilerin üzerinde bir pazar gerçekleşti. Şubat ayı da öyle gidiyor. Biz 35 binlerin üzerine çıkar diyorduk ama pazar 40 binleri de görebilir. Bu tempo devam ederse 700 binlere kadar çıkabiliriz” dedi.