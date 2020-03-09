ALİ ÇELİK
İki aşamalı olarak düzenlenen yarışmanın ilk etabında otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan 75 OGD üyesinin oylarıyla yedi finalist otomobili belirledi. Aday olan 17 yeni model arasından BMW 3 Serisi, Citroën C5 Aircross, Mercedes-Benz A Serisi Sedan, Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 2008 ve Renault Clio finale kalmaya hak kazandı. Yarışmanın ikinci etabında finale kalan 7 otomobil için 8 Nisan tarihinde Intercity İstanbul Park’ta test sürüşü düzenlenecek ve ardından ikinci oylamaya geçilecek. Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı kriterlerine göre birinci olan otomobil ise 14 Nisan 2020’de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.