Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

İki aşamalı olarak düzenlenen yarışmanın ilk etabında otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan 75 OGD üyesinin oylarıyla yedi finalist otomobili belirledi. Aday olan 17 yeni model arasından BMW 3 Serisi, Citroën C5 Aircross, Mercedes-Benz A Serisi Sedan, Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 2008 ve Renault Clio finale kalmaya hak kazandı. Yarışmanın ikinci etabında finale kalan 7 otomobil için 8 Nisan tarihinde Intercity İstanbul Park’ta test sürüşü düzenlenecek ve ardından ikinci oylamaya geçilecek. Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı kriterlerine göre birinci olan otomobil ise 14 Nisan 2020’de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.