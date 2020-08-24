Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Operasyonel kiralama sektörü, 2020 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği satın alma ile Türkiye otomobil pazarında yüzde 7,3’lük değere sahip 14 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı. Söz konusu yatırım ile birlikte aktif büyüklüğü 30 milyar TL olan sektörün filosundaki araç sayısı ise 255 bin 900 adete ulaştı. Türkiye araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu olan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) konuyla ilgili hazırladığı sektör raporunda, pandeminin etkisiyle yaşanan daralmanın ikinci çeyrekte iyileştiğine dair önemli bilgiler paylaştı. Konuyla ilgili düzenledikleri basın toplantısında konuşan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici “Araç parkımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 oranında daraldı. Geçen yılın ilk yarısı sonunda 295 bin adet olan parkımız bu yılın ilk yarısında 256 bin adet olarak kaydedildi. 2020 yılının ilk çeyreğinde ise bu rakam 264 bin adetlerdeydi. Ancak yaşanan daralmanın son 3 ayda toparlandığını gözlemleyebiliyoruz. Çünkü yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,1 olan daralma, ikinci çeyreğinde yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Yılın geri kalanında dengeli bir seyir olacağını öngörüyoruz. Bu doğrultuda, yıl sonuna kadar 15-20 bin adet civarında daha yeni araç alımı yapacağımızı tahmin ediyor ve 2020 yılını 6 milyar TL’nin üzerinde yatırımla kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

KİRALAMA AVANTAJINI KORUYOR

Ekici “Yaşadığımız Covid-19 sürecinde verimlilik çok daha önemli hâle geldi. Öz kaynaklarını veya kredi limitlerini araç satın almak yerine ana faaliyet alanında değerlendirmek isteyen her ölçekten işletmenin araç ihtiyaçlarını operasyonel kiralama yöntemini tercih edecektir. Evet zor bir dönemden geçiyoruz ve kiralama satın almaya kıyasla her zaman daha avantajını koruyor. Araçları hasar, bakım, kış lastiği gibi pek çok unsurda maliyet avantajı sağlıyor” şeklinde konuştu.

ÖTV BAREMİ GÜNCELLENMELİ

Araç fiyatlarında yaşanan artışa değinen İnan Ekici 2019’da araç başına ortalama 125 bin TL yatırım yapıldığına dikkat çekerek “Bu yılın ilk yarısında ise araç başı yatırım tutarı 173 bin TL’ye çıktı. Yabancı paranın TL karşısında değer kazanması karşısında ÖTV baremi matrahlarını sabit tutmak sıfır araç anahtar teslim fiyatlarını sürekli olarak yükseltiyor. Örneğin, bir modelin ÖTV matrahı artan kur nedeniyle yükselmiş ve bu araç yüzde 50 ÖTV’ye tabiyken yüzde 60’a çıkmış ve anahtar teslim fiyatında 17 bin TL’lik artış gerçekleşmiş. Üstelik ülkemizde satılan araçların en az yüzde 50’si bu matrah meselesinden etkileniyor. Dolayısıyla iki yıldır güncellenmeyen ÖTV baremi matrahlarının güncellenmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.