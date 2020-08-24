Daha ilk 20 günden 15.000 adetlik satışla dikkatleri üzerine çeken model ortaklığın beklediği rakamların üstüne çıkmayı başardı. Çin'de en çok satılan elektrikli araç olma yolunda ilerleyen Hongguang Mini EV 4.150 dolarlık (30 bin TL) fiyat etiketine sahip. Lityum iyon bataryası ile 120 kilometre menzil sunan sevimli otomobil 105 km/saat azami hıza sahip.
GM’nin Çinli minisi 20 günde 15 bin sattı
24.08.2020 - 05:03 | Son Güncelleme: 24.08.2020 - 05:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amerikan General Motors ve Çinli ortağı Wuling Automobile’in birlikte geliştirerek Çin pazarına sunduğu yeni elektrikli ve 4 koltuklu micro arabası, pazara hızlı bir giriş yaptı.
Etiketler : General Motors,
726835 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/726835.aspx
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