Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha ilk 20 günden 15.000 adetlik satışla dikkatleri üzerine çeken model ortaklığın beklediği rakamların üstüne çıkmayı başardı. Çin'de en çok satılan elektrikli araç olma yolunda ilerleyen Hongguang Mini EV 4.150 dolarlık (30 bin TL) fiyat etiketine sahip. Lityum iyon bataryası ile 120 kilometre menzil sunan sevimli otomobil 105 km/saat azami hıza sahip.