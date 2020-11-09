Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Yılın ikinci yarısından itibaren otomotiv satışlarında hızlı bir yükseliş grafiği başlamıştı. Hükûmetin teşviki ile kamu bankalarının sağladığı kredi imkânları pazarı iyice hareketlendirdi. Ardından peş peşe satış rekorları ile son çeyreğe giren otomotiv sektörü, ekim ayında binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarında Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaşıldı. Pandemi etkisi ile nisanda yüzde 14.6, mayıs ayında ise yüzde 2.4 düşüş yaşayan satışlar haziranda yüzde 66.3, temmuzda yüzde 387.5, ağustosta yüzde 134, eylülde ise 115 arttı. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) açıkladığı Eylül raporuna göre 94 bin 733 adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışı ile Cumhuriyet tarihinde bir rekora imza atıldı. 2020 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,9 artarak 76.341 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 102,6 artarak 18.392 adet olarak kayıtlara geçti. Ekim 2019'da 49 bin 75 adet, 2018'de ise 21 bin 571 adet araç satılmıştı.

TOPLAM PAZAR BÜYÜDÜ

Geride bıraktığımız son 10 yıllık dönemde en yüksek satış, 91 bin 752 adetle Ekim 2017'de yaşanmıştı. Toplam pazarın 10 yıllık ekim ayı ortalaması ise yüzde 48.7 arttı. 2020 Ocak-Ekim aylarında binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 78.1 artışla 588 bin 354 adet olarak gerçekleşti.

800 BİN SÜRPRİZ DEĞİL

Sektörü değerlendiren Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu; 2020 yılı başlarken sektörün yılı 700 binli adetlerde kapatacağını öngördüğünü hatırlatarak; “Pandemi şartları nedeniyle bir süreliğine durma eğilimindeki pazar yılın son çeyreğinde rekorlar kırıyor. 800 binli adetler bizim için artık sürpriz olmayacak. Özellikle hafif ticari araç pazarının ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 102,6 oranında artış göstermesi dikkat çekici bir durumdur. Hafif ticari araç üretiminde Avrupa’nın üretim merkezi olan Türkiye’de iç pazarın hareketlenmesi çok olumlu bir gelişmedir” dedi.