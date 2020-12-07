Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket bünyesindeki “Delphi Technologies Satış Sonrası” altında sunulan D markalı ürünler içerisindeki motor yağları; özellikle fiyat-fayda dengesiyle öne çıkıyor ve hem binek hem hafif ticari ürün gruplarında, tam sentetik ve yarı sentetik olarak İzmir’de üretiliyor. OEM gerekliliklerini sağlayarak 1, 4, 5, 7 ve 10,5 litrelik çeşitleriyle Türkiye çapında satışa sunulan D marka motor yağları, geçmişte de madeni yağ alanında ürünler sunan Delphi Technologies Satış Sonrası kalitesiyle tekrar raflardaki yerini alıyor. Konuyla bilgi veren Delphi Technologies Satış Sonrası Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu madeni yağ pazarına güçlü geri dönüş yaptıklarını vurgulayarak “8 yıllık bir sürenin ardından, yerli üretimle Türkiye motor yağı pazarına geri döndük ve bu yeni motor yağı ürününü, mevcut yedek parça portföyümüzü tamamlayıcı bir ürün olarak satış sonrası pazarına sunuyoruz. Binek ve hafif ticari, benzinli ve dizel araçların teknik gereksinimlerini karşılayan, 1 litreden 10,5 litreye kadar çeşitli hacimlerde birinci sınıf ürün yelpazesi sunuyoruz. Güçlü dağıtım kanallarımız sayesinde, 'D' ürün portföyündeki tüm sıvılarımız, Türkiye çapındaki önde gelen bağımsız yedek parça bayilerinde satışa sunulacak” dedi.