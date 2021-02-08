Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, elektrikli araçlara gelen ÖTV artışıyla ilgili açıklamasında, otomotiv sanayiinin uzun vadeli planlama ve stratejik bir bakış açısıyla yönetildiğini belirterek “Sanayi olarak her bir uygulamada otomotivin uzun vadeli geleceğini ve gelişimini olumluya götürmek üzere plan yapmamız ve uygulamamız gerekiyor. Vergi sistemi de bu noktada oldukça derin ve önemli bir konu. Daha önce de çok kez belirttiğimiz üzere vergilendirmede yapılan tekil uygulamalar sisteme fayda sağlamıyor. Bu noktada, sektörümüz için vergi sadece araç satışına yönelik değil bütünsel bir bakış açısıyla, teknolojik gelişmeleri gözeterek ele alınmalıdır. Dolayısıyla, son olarak küresel eğilimlerin tersine elektrikli araçlarda aniden uygulamaya alınan vergi artışı ülkemiz otomotiv ekosistemine olumsuz etki eder” dedi.