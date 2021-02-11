Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci el online pazarda, bu yılın ocak ayında da en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen (VW) , Renault ve Ford oldu.

AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, bu yılın ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 103 bin 398 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Geçen senenin ocak ayında 144 bin 600 araç satılmıştı.

İlana çıkan araçların yüzde 39'u satıldı

Satışlarda Ocak 2020'ye göre yüzde 28,49 ve Aralık 2020'ye göre yüzde 10,50'lik düşüş gözlendi.

Ocakta ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artışla 267 bin 68 olarak belirlendi. İlana çıkan araçların yüzde 39'u satıldı.

En çok satan 10 markanın satışları pazarı domine etti

Bu yılın ocak ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 14 bin 808 satışla Volkswagen oldu. Renault, 12 bin 910'la ikinci ve Ford da 10 bin 994'le üçüncü sırada yer aldı.

Bunları sırasıyla 10 bin 128 adetle Fiat, 5 bin 632 adetle Mercedes-Benz, 5 bin 597 adetle BMW, 5 bin 589 satışla Opel, 5 bin 39'la Peugeot, 4 bin 964 adetle Hyundai ve 3 bin 685'le de Toyota izledi.

Söz konusu 10 markanın ocak satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.

En hızlı satılan marka Fiat oldu

Ocak ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 78 güne çıktı.

En hızlı satılan marka 66 günle Fiat, en yavaş satılan ise 93 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz oldu.

Passat ilk sırada kalmaya devam ediyor

Geçen ay ikinci el online otomobil (sadece binek) pazarında toplam 83 bin 267 adet satış yapıldı.

En çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında VW'nin Passat modeli 4 bin 320 satışla zirvedeki konumunu korudu. Satışlarda, Renault Clio 3 bin 334 adetle ikinci, Renault Megane 3 bin 320 adetle üçüncü oldu.

BMW 3 ve 5 Serileri 4 bin adetten fazla satıldı

Ford'un Focus modeli ise 3 bin 89 adetle dördüncü, Opel Astra da 2 bin 528 adetle beşinci sırada yer aldı.

Ardından 2 bin 469 adetle Toyota Corolla, 2 bin 404 adetle Renault Fluence, 2 bin 97 adetle Fiat Egea, 2 bin 96 adetle BMW 3 Serisi ve 2 bin 25 adetle de BMW 5 Serisi sıralandı.

Bu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 33'ünü oluşturdu.

Ticaride Doblo tercihi devam ediyor

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise ocak ayında 20 bin 131 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda Türkiye'de geniş aileler tarafından da sıklıkla tercih edilen Fiat Doblo 2 bin 320 adetle ilk sıradaki konumunu bu ay da sürdürdü.

Doblo'yu, 2 bin 295 adetle Ford Tourneo/Courier, 2 bin 92 adetle Fiat Fiorino, 1.719 adetle Ford Tourneo/Connect, 1.395 adetle VW Caddy, 1.177 adetle VW Transporter, 972 adetle Ford Transit, 868 adetle Renault Kangoo,783 adetle Peugeot Partner ve 588 adetle de Peugeot Partner takip etti.

İnternetten kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyorlar. Birincisi değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyorlar. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak ise ticaret yapan kurum aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar satış kabul ediliyor.