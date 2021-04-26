Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle yedek parça stoklarında oluşan dengesizlik zaman zaman hizmetlerin aksamasına neden olabiliyor. Yaptığı yeni yatırımlarla Türkiye çapındaki dağıtım ağını güçlendiren Martaş otomotiv, 150’den fazla markanın dağıtım ağını yönetiyor. Şirket Genel Müdürü Erdem Çarıkcı yaptığı açıklama yeni ürün gruplarına yönelik çalışmaları hızlandırdıkları dile getirerek; “Türkiye yedek parça pazarına sunulabilecek maksimum parçada ürünü sunuyoruz. Aynı zamanda ülkenin yüzde 80’ini kapsayan bir alan içerisinde bu parçaları aynı günde teslim edebiliyoruz. Böylece müşterilerimizin stok tutma alışkanlıklarını tamamen değiştirdik. Hedefimiz, daha fazla parçayı bünyemizde bulundurmak ve kısa bir sürede Türkiye’nin tamamına bu hizmetimizi taşıyabilmek. Devamında ise uluslararası pazarlara açılmak için hazırladığımız operasyon planlarımız devreye alacağız” dedi.