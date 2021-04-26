Şirket Genel Müdürü Münci Bilgiç, Türkiye’de fabrika altyapı yatırımlarını ve dijitalleşmeye yönelik atılımları sürdürdükleri dile getirerek; “İç ve dış pazar taleplerini daha efektif karşılamak için baz yağ depolama kapasitemizi artır” dedi.
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Şirket Genel Müdürü Münci Bilgiç, Türkiye’de fabrika altyapı yatırımlarını ve dijitalleşmeye yönelik atılımları sürdürdükleri dile getirerek; “İç ve dış pazar taleplerini daha efektif karşılamak için baz yağ depolama kapasitemizi artır” dedi.
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