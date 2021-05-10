Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Citroen, yeni C4 modelini 219 bin TL’den başlayan fiyat etiketi, 4 farklı motor ve 4 farklı donanım seçeneğiyle satışa sundu. Markanın kendine özel tasarım yorumu, yüksek teknolojik özellikleri ve konfor öğeleri ile dikkat çeken otomobil, 16 farklı yeni nesil sürüş destek sistemine sahip. Yılın son çeyreğinde e-C4 isimli elektrikli seçeneğinin de Türkiye'ye gelmesi beklenen otomobilin benzinli motoru 1.2, dizel ise 1.5 litre hacimli. Benzinli tarafta 100, 130 ve 155 beygir güç üretebilen üç farklı seçenek bulunurken dizelde 130 beygir güç üretebilen tek seçenek bulunuyor. 100 beygirde manuel şanzıman bulunurken diğer bütün araçlar 8 ileri vitesli otomatik şanzıman ile donatılıyor.

Düzenledikleri basın toplantısında konuşan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım yeni C4’ün hem SUV’ye göz kırpan hem de dört dörtlük bir Crossover formu taşıdığını dile getirerek “Geniş bir kitleye hitap dokunmak istiyoruz. Rakip olarak, tüm B-SUV’leri ve C-Hatchback’leri kesinlikle hedefliyoruz. İlk olarak nisan ayında test araçlarımızı Türkiye’ye getirmiştik. Bu sayede, 100’den fazla test aracını bayilerimiz aracılığıyla 1000’e yakın Citroen müşterisine tam kapanma döneminden hemen önce test ettirdik. Bugün itibarıyla da resmen satışa sunmuş olduk. Kapanma döneminin bitimine kadar yeni C4 için gelen talepleri toplayacağız. Mayısın son haftasıyla birlikte ilk teslimat başlayacak” dedi. İlk 4 aylık süreçte pazarda %72’lik artış olduğuna dikkat çeken Alkım “Mart sonuna baktığımızda neredeyse yıllık 1 milyonluk ritme koşturabilen bir dinamik görüyoruz. Nisan ayında evet bir daralma oldu ama biz hâlâ 2021 senesindeki toplam pazar adedini 800 bin-850 bin bandında görüyoruz. Citroen olarak ise hedefimiz 2021 yılı için toplam 40 bin adetlik satış. Yıl içindeki tüm pandemi şartlarına rağmen hâlâ bu hedefi koruyoruz ve bu Citroen olarak Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz tüm zamanların en büyük satış performansı olacağını gururla söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.