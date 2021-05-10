Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tasarım detayları dışında hakkında teknik bilgi paylaşılmayan Megane E-Tech için Renault’nun tasarım bölümü başkanı Gilles Vidal, tamamen yeni bir gösterge paneli, farklı bir iç tasarım ve yüksek çözünürlüklü ekranlar kullanılacağı söylendi. Renault’nun tepe ismi Luca de Meo da Renault’nun 2025 yılına kadar C ve D segmentinde tamamen elektrikli 7 model sunacağını ve Renault Megane E-Tech modelinin bu stratejinin bir parçası olduğunu doğruladı. Öte yandan 1925 yılından beri ana hatları değişmeyen ve Renault elması ismi ile anılan logo, yenilenerek 2024 yılında tüm modellerde yer alacağı bilgisi paylaşıldı.