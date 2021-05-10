Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle sürekli gelişen ve yenilenen bağlanabilirlik teknolojilerine hızlı şekilde yanıt vermek isteyen Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota ve Mazda markaları yeni nesil araç iletişim cihazlarına ait çözümleri ortak geliştirmek üzere anlaştı. Anlaşma kapsamında, daha güvenli ve daha uygun bağlantılı hizmetler için iletişim sistemleri standartlaştırılacak. Bu sayede, ortak iletişim sistemleri ve bağlantılı hizmetler kullanılarak otomobillerle toplumların birbirine daha kolay bir şekilde bağlanması hedefleniyor.