Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kumdakcı’ya göre ÖTV’de indirim beklentisinin olmaması ve otomobil fabrikalarındaki çip tedariki sıkıntısı ikinci el piyasasını hareketlendirecek unsurların başında geliyor. Kumdakcı “ÖTV’de geçen yıl beklenen indirim yerine yapılan düzenleme ile gerçekleşen oransal artış, ardından bu sene başında elektrikli otomobillere yapılan ÖTV düzenlemesi araç alacaklar için indirim olmayacağının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Diğer yandan pandemi döneminde otomobil fabrikalarında yaşanan çip tedariki sıkıntısı ve buna bağlı olarak yaşanan arz daralması sıfır araca olan talebin karşılanmasında sorun oluşturuyor. Geçen yıl araç fabrikalarında yaşanan üretim sorunu nedeni ile ikinci el otomobillere olan talep patlamasının bir benzerinin daha yaşanma ihtimali bu yaz ayları içinde olası görünüyor. Sonuç olarak bayram tatili sonrası havaların ısınması ile zaten geleneksel hâle gelen ikinci el talep artışının bu sene küresel salgının etkisi ile daha fazla yaşanacak olması, yüksek döviz kuru etkisi ve ÖTV’de herhangi bir indirim olmayacağı öngörüsü ile özelikle ikinci el araç piyasasında, geçen yıl gibi fahiş oranda olmasa da yine ciddi bir fiyat artış beklentisi oluştu” değerlendirmesini yaptı.