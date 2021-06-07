Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) denetiminde gerçekleştirilen zorlu tırmanışta, dört mevsimin birden yaşandığı değişken iklim ve coğrafi şartlara direnen Pirelli, Everest Dağı’na eş değer bir yüksekliğe sahip Genya Dağı’nda toplam 5 tekrar ile 4 saat 20 dakikada erişti.