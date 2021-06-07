Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) denetiminde gerçekleştirilen zorlu tırmanışta, dört mevsimin birden yaşandığı değişken iklim ve coğrafi şartlara direnen Pirelli, Everest Dağı’na eş değer bir yüksekliğe sahip Genya Dağı’nda toplam 5 tekrar ile 4 saat 20 dakikada erişti.  