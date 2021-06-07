Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) denetiminde gerçekleştirilen zorlu tırmanışta, dört mevsimin birden yaşandığı değişken iklim ve coğrafi şartlara direnen Pirelli, Everest Dağı’na eş değer bir yüksekliğe sahip Genya Dağı’nda toplam 5 tekrar ile 4 saat 20 dakikada erişti.
Pirelli’den Artvin’de 8.848 metrelik tırmanış
07.06.2021 - 05:00 | Son Güncelleme: 07.06.2021 - 05:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pirelli, yeni modeli Cinturato All Season SF2 lastikleri ile dünyada bir ilke imza atarak, standart bir otomobil ile 8.848 metrelik ‘Everesting’ meydan okumasını tamamladı.
Etiketler : pirelli,pirelli artvin,
792478 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/792478.aspx
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