Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Markanın elektrikli ilk Gran Coupé modeli olarak ön plana çıkan araç ilk etapta eDrive40 ve M50 olmak üzere iki farklı versiyonuyla meraklılarının beğenisine sunulacak. En güçlü versiyon olan BMW i4 M50 modeli ise ‘’tamamen elektrikli ilk M Performance otomobili" unvanına da sahip olacak. Ülkemize 2022’nin ilk çeyreğinde gelmesi planlanan İ4 modelleri, beşinci nesil eDrive teknolojisi kullanacak. Yüksek menzil ve performansı bir arada sunan bu teknoloji, ayrıca beşinci nesil eDrive’ın dört tekerlekten çekiş sistemi ile birleşerek sürücüsüne eşsiz bir deneyim sunacak.