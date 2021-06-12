Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Indicata’nın ikinci el online pazar raporuna göre nisan ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 21, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 36 düşüş gerçekleşti. Bu yılın ilk beş ayı ile geçen yılın ilk beş ayı kıyaslandığında ise satışlar yüzde 12 azaldı. Mayısta ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 oldu. Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2020’nin mayıs ayına göre yüzde 3 artarken, bir önceki aya göre yüzde 6 azalarak 315 bin 229 oldu. Mayısta ilana çıkan araçların yüzde 36'sı satıldı.

EN ÇOK FİYAT ARTIŞI C-SUV SEGMENTİNDE

Mayıs ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,1 puanlık fiyat artışı gözlendi. İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantın 15 farklı model yılındaki 56 bin 755 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, ilk beş ayda en çok fiyat artışı yüzde 1,6 puanla C-SUV segmentinde gerçekleşti. Mayısta en yüksek payı 73 bin 143 satış ve yüzde 64,85 payla yine dizel otomobiller aldı. Dizel otomobilleri, 37 bin 446 satış, yüzde 33,20 payla benzinli, 1.254 satış ve yüzde 1,11 payla oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobillerin payı 736 satışla yüzde 0,65 ve elektrikli otomobillerin payı da 206 satışla yüzde 0,18 olarak belirlendi.