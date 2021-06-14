Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılın ilk 5 ayında SUV segmentindeki liderliklerini ve pazarın dinamiklerini değerlendiren Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç “Yıla hızlı başladık. 2020 sonunda SUV 3008 ve 5008 yenilenmişti. 2021 yılının başında ise yeni 208’i Türkiye pazarına sunduk. PEUGEOT markası olarak ilk 5 ayda geçen senenin aynı dönemine göre %17 büyüme gerçekleştirerek 16.933 adede ulaştık. Bu dönemde, hafif ticari araç modellerimizde de %96 gibi ciddi bir büyüme kaydettik. Öte yandan, binek ve toplam pazar payımız geçen yılın aynı dönemine göre bir miktar düştü. Bunun temel nedeni olarak küresel tedarik zincirinde yaşanan problemleri gösterebiliriz. Birçok marka gibi bizler de bu problemlerin etkisini gördük” ifadelerini kullandı.