Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı Ünal Ünaldı, hasar alan ve ağır hasar kaydı işlenen araçların, tekrar trafiğe çıkışında denetime tabii tutulmaları gerektiğine dikkat çekerek “Sektörde 1.500’e yakını yetkili servis, 4.000 özel servisi, 20.000’e yakın tamirhane hizmet veriyor. Yetki belgesi olmayan ve yetersiz makine ekipman nedeni ile iptidai yöntemler ile ağır hasarlı araç onarımı yapan tamirciler var. TSE belgesi olmayan, Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip kalifiye eleman çalıştırmayan yerlerde ağır hasar kaydı işlenen araçların onarması toplum can güvenliğini riske atıyor. Bu konuda standartlara uygun belge denetimini sigorta eksperlerinin gerçekleştirmesi mümkündür. Onarım sonrası araçların detaylı şekilde teknik kontrolünü ise TSE belgeli oto ekspertiz noktaları ve TÜV muayene istasyonlarında yapılması, trafikteki can ve mal güvenliğinin sağlanmasında büyük rol oynayacaktır" dedi.