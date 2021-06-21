Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün konu hakkında “Kanunda gerçekleşen değişimin, girişim ekosistemine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu sayede girişim ekosistemine, hayatları için çok önemli olan, sermaye aktarımı olacak. AR-GE ve teknolojide ilerleme kaydedilmesi, yenilikçi ürün ve süreçlerin ticarileştirilmesinin yanı sıra katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımız içindeki payının artmasında da yine bu kanunun etkisi olacaktır. Tüm şirketlerin dijital dönüşüme ve teknolojiye odaklandığı bu dönemde, girişimlerle yapılacak iş birliklerinin, şirketlerin dönüşümüne fayda sağlayacak çözümler sunacağını düşünüyorum. Şirketler bir taraftan iç kaynak kullanarak geliştirme yaparken diğer taraftan girişim ekosisteminden yararlanabilecek. Bu sayede girişimler ve firmalar arasında daha hızlı bir bağ kurulabilecek” ifadelerini kullandı.

Mercedes-Benz Türk'e yeni global sorumluluklar Mercedes-Benz Türk aldığı yeni sorumluluklarla, Almanya, Fransa, Portekiz, Rusya, Çin, Japonya, Brezilya ve Hindistan başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine hizmet ihracatı yapıyor.