Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türkiye’de 1997 yılından bu yana üretimini sürdüren Hyundai Assan, 50 milyon avrodan fazla ek yatırımla yeni SUV modeli Bayon’u bantlardan indirmeye başladı. Bu sayede geçtiğimiz yıl başında üretimine başlanan Yeni i10 ve ağustos ayı itibarıyla bantlardan inen Yeni i20 ile toplam 170 milyon avro üstündeki yatırım da tamamlanmış oldu. Avrupa ve Türkiye pazarında her geçen gün artan B-SUV pazarına cevap verecek tüm nitelikleri üzerinde taşıyan Bayon, gerek sıra dışı tasarımı ve iç kabin özellikleri, gerekse ekonomik motor seçenekleri ile sınıfının parlayan yıldızı olmaya aday gösteriliyor.

TÜRK AİLE YAPISINA UYGUN

Düzenlenen lansman toplantısında önemli açıklamalar yapan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Kona ve Tucson ile dünya çapında büyük başarılar elde ederek SUV pazarına damga vurduklarını dile getirdi. Berkel devamında; “Değişen tüketici beklentileri doğrultusunda B-SUV modelimiz Bayon ile bu başarıyı sürdüreceğiz. Farklı segmentlerin en avantajlı özelliklerini bünyesinde toplayan Bayon, hem Türk aile yapısına uyumlu olduğunu hem de gençlerin ve kendini genç hissedenlerin beklentilerini karşılayacağını düşünüyoruz” şekline konuştu.

Kendi sınıf ölçülerine göre oldukça ferah bir iç mekâna sahip olan Bayon, donanım seviyesine bağlı olarak 10,25 inç dijital göstergeye ve yine 10,25 inç bilgi eğlence ekrana yer verebiliyor. Kablosuz şarj, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gübü güncel tüm teknolojilere sahip araçta SmartSense güvenlik dananımları yer alıyor. Şerit Takip Asistanı (LFA), Ön Çarpışma Önleme Yardımcısı (FCA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW), Arka Yolcu Uyarısı (ROA) gibi bir çok teknolojik güvenlik donanımına Bayon’da yer verilmiş durumda. Kaput altında ise 1.0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu 48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor. 7DCT ile kombine edilen bu seçenek, 100 PS gücünde. Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip bu etkili seçenek haricinde 6 ileri manuel veya 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik bir motor da var. Bayon’daki 1.4 litrelik 100 PS gücündeki atmosferik motor, ülkemizdeki en çok talep edilen ve en çok satış adetlerine ulaşması beklenen seçenek olarak lanse ediliyor. Yeni Hyundai Tucson ülkemizde satışa sunuldu Otomotiv dünyasında yüzünü ilk kez 2004 yılında gösteren ve kısa zamanda büyük beğeni toplayan Hyundai Tucson yenilenmişti.

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