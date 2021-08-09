Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi olarak iş birliği yaptığı markalara ait modelleri de üretmeye devam eden KARSAN, bu stratejisi doğrultusunda yeni bir anlaşmaya daha imza attı. Bursalı üretici Oyak Renault adına 2022’nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere mevcut Megane Sedan üretimi gerçekleştirecek. Beş yıllık imzalanan iş birliğinde yıllık 55.000 adetlik üretim hacminin planlanırken Karsan, Megane Sedan üretimi için Oyak Renault adına 210 milyon TL yatırım yapacak. Üretilen her araç başına gelir elde edecek olan KARSAN bu proje kapsamında 800 civarında ilave çalışana da tesislerinde istihdam sağlayacak.

Karsan CEO’su Okan Baş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hafif ve ağır ticari araç, gerekse toplu ulaşım alanında birçok global marka için üretim yaptıklarının altını çizerek; “Kendi markamızla da ürettiğimiz yüksek teknolojili araçları dünyanın birçok ülkesine ihraç eden bağımsız bir üreticiyiz. Oyak Renault ile yaptığımız iş birliği sayesinde, üretim yelpazemize binek otomobil de ekleniyor. Bu güçlü iş birliği, uluslararası otomotiv firmalarının hem ülkemize olan yatırım kararlılığını hem de Karsan’ın üretim yetkinliği ve becerisine olan güvenini açıkça bir kez daha gösteriyor” dedi.

İki ayaklı bir strateji izlediklerini belirten Baş; “Bir yandan, kendi markamıza ait toplu taşıma araçlarını yüzde 100 elektrikli ve otonom olarak geliştiriyoruz. Bu araçları başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç ediyoruz. Yurt dışından uluslararası düzeyde çok iyi bilinen firmalarla bu yönde temas hâlindeyiz. Diğer yandan da üretim deneyim ve kabiliyetimiz sayesinde farklı markalara ait üst düzey modellerin üretim süreçlerini fabrikamızda üstlenebiliyoruz. Hyundai Motor Company (HMC), Menarinibus ve son olarak Oyak Renault iş birliği bu stratejimizin ne kadar sağlıklı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor” dedi.

Karsan İTÜ ile güç birliği konusunda anlaştı Karsan son olarak, geliştirdiği ileri seviye sürücüsüz otobüsü ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise Türkiye’nin en saygın eğitim kurumlarından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliğine giden Karsan, Otonom Atak Electric’in üniversitenin AR-GE faaliyetlerinde kullanılması yönünde anlaşma imzaladı.

Karsan, elektrikli araçlar teknoloji laboratuvarı kuruluyor Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan ve yarım asrı geride bırakan Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, üretim ile ihracattaki öncü çalışmalarının yanı sıra eğitim ve istihdam odaklı yaklaşımıyla hayata geçirdiği işbirlikleri ile de örnek olmaya devam ediyor.

Karsan'dan Almanya'da yedek parça yatırımı Karsan, Avrupa’daki yedek parça ve satış sonrası servis ağını genişletmek adına önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında, Almanya’nın Nürnberg şehrinde bir yedek parça deposu açacak olan şirekt, ihtiyaç duyulan yedek parçaları Avrupa’nın her noktasına 2 gün içerisinde gönderebilecek.