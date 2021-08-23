Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER)’in yayınladığı yılın ilk yarı raporuna göre, operasyonel araç kiralama sektörü 8,7 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak Türkiye’de satılan sıfır otomobillerin yüzde 10,8’ini kapsayan 33 bin 400 adet aracı filosuna kattı. Yılın ilk yarısı itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 46 milyar TL olarak gerçekleşirken bu dönemde, sektörün kiradaki aktif araç sayısı yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 1 azalarak 223 bin 178 adet oldu. Öte yandan, operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araç payının yüzde 4,6’ya, elektrikli ve hibrit araçların payının ise yüzde 5,4’e çıkması raporda dikkat çeken diğer detaylar arasında yer aldı.

Konuyla ilgili düzenledikleri basın toplanışında konuşan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici geçen yılın ilk altı ayında sektörün aldığı araç sayısının 14 bin 900 adet olduğu belirterek “Bu sene ise sektör ilk altı ayda 33 bin 400 adet araç alımı gerçekleştirdi. Satılan araç sayısı da aynı dönemler karşılaştırıldığında 37 bin 800 adetten 52 bin adede çıktı” dedi.

SUV SEKTÖRÜNDE BÜYÜME

Sektörün otomobil araç parkında yer alan segmentlerde çok büyük bir değişiklik yaşanmadı, SUV segmentinde ise bir miktar büyümeyi gözlemlediklerini belirten Ekici “Ancak, LCV tarafında yani hafif ticari araçlara ayrı bir parantez açmakta fayda var. Bu alanda kayda değer bir artış var. 2018 sonunda yüzde 2,9 olan hafif ticari payı bu yılın ilk altı ayı sonunda yüzde 4,6’ya geldi. Uzun yıllardır ticari araçların kiralanmasındaki engellerin ortadan kaldırılması için TOKKDER olarak uğraş veriyorduk. 2018 yılı sonunda ticari araç kiralama kısmi olarak imkânlı hâle geldi. Çok yakın bir zamanda ise nihayet bu engelleri ortadan kaldırdık. Şu anda ticari araca ilgi çok yüksek, daha da artacak. KOBİ’lerde ticaretin yeniden hareketlenmesiyle hafif ticari araca olan ilginin artacağına inanıyorum. KOBİ’lerde sermayeyi asıl işinde kullanabilme kabiliyeti çok önemli, araç asıl işinin önemli bir parçası değil. Araçlarını ellerindeki kaynağı araca ayırmadan operasyonel kiralama yöntemiyle edinebiliyorlar. Bu alandaki ciddi artış sürecek” dedi.