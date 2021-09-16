Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;2 008 model,gri çelik renkli, FİAT DOBLO COMBI 1.3 MULTIJET ACTIVE KAMYONET icradan satılacak.

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