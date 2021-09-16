Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;2 008 model,gri çelik renkli, FİAT DOBLO COMBI 1.3 MULTIJET ACTIVE KAMYONET icradan satılacak.
2008 model Fiat Doblo araç icradan satılıktır
16.09.2021 - 17:31 | Son Güncelleme: 16.09.2021 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2008 model Fiat Doblo araç icradan satılacak. İşte detaylar...
Etiketler : erciyes üniversitesi,personel alımı,bik,
803483 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/803483.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER