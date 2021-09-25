Türkiye Gazetesi

Kazalarda paramparça olmaları ile bilinen ancak özellikle bazı otomobilseverler tarafından tercih edilen Doğan ve Şahin'lerin fiyatları adeta uçuşa geçti. Pandeminin başında otomobil pazarında yoğunluk yaşanırken, son zamanlarda yaşanan fiyat artışları ile birlikte piyasa durgunlaştı. Satıcılar, araçlarını aldıkları fiyatların altına satmak istemezken, alıcılar da fiyatların yüksekliğinden dert yanıyor.

"2 SENE ÖNCE 20 BİN TL'YDİ"

99 molden Doğan arabasını 48 bin liraya ilana koyduğunu söyleyen bir satıcı, "Aracın 15 bin TL ekstra özelliği var. 52,5 bin TL'den 48 bin TL'ye kadar düştüm. Stok halinde bir Doğan'a 50 bin TL istenmez ama emsalsiz, ekstrası bol ise 50 bin TL istenebilir. Arabayı günde 25 kişi soruyor. Fiyatı duyunca, ‘Doğan’a bu kadar para verilmez’ diyorlar. Bu arabalar bence 40-45 bin TL edecek arabalar değil. Bu arabalar 2 sene önce 20 bin TL’ydi. O yüzden alıcılara bu fiyat pahalı geliyor" dedi.

100 BİN TL'YE 1 AYDIR ARABA BULAMIYOR

100 bin TL’lik bütçesi ile 1 aydır araba bulamadığını dile getiren Ramazan Turhal, "2'nci el otomobillerin fiyatı şu anda biraz yüksek, fiyat her zaman yukarıya doğru gidiyor. Bu fiyatların sonu nereye gidecek bilmiyorum. Ben alıcıyım, 100 bin TL bütçem var. O paraya araba bakıyorum ama olmuyor. Hesap bir türlü tutmuyor. 1 aydır araba arıyorum. Fiyatlar yüksek geldiği için araba bulamıyorum. Bugün Doğan veya Şahin’e 50-60 bin TL para istiyorlar. Piyasa nasıl düzelir bilmiyorum" diye konuştu.

"DÜN SATTIĞIM ARABANINI AYNISINI SATTIĞIM PARAYA ALAMIYORUM"

35 bin TL civarında araba baktığını dile getiren bir alıcı ise şunları söyledi: Dün 34 bin 700 TL’ye araç sattım, sattığım fiyata bugün aynı arabadan alamıyorum. Şahin 48 bin TL, Doğan 50 bin TL, Kartal 58 bin TL. Bütçem ise 35 bin TL civarında. 2'nci el otomobillere bir el atılması lazım. Satanlar da haklı. 50 bin TL’ye bu otomobili alıyorlar. Fiyatlar düşse de verdiği fiyatın altına arabasını satmaz.

İkinci el otomobiller alıcı bulamıyor: Satıcılar durumdan rahatsız Fiyatları artan ikinci el otomobiller alıcı bulmakta zorluk çekiyor. Normalde bir hafta içerisinde satılan araçlar 5 aydır galerilerde alıcılarını bekliyor. İkinci el oto satıcıları çok lüks araçlardaki satışların da durma noktasında olduğunu belirtti.

İkinci el otomobilde fiyatlar yükseldi, satışlar azaldı İkinci el online araç pazarında satışlar, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3 azalarak 140 bin 608 olurken, fiyatlarda ortalama yüzde 2,23'lük artış kaydedildi.

İkinci elde KDV düşmeli, taksit sınırı kalkmalı Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, yenilenmiş ürün garantisi ile satışa sunulan ikinci el cihaz pazarının daha başarılı bir şekilde işleyebilmesi için; KDV oranının indirilmesi ve taksit sayısı sınırının kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.