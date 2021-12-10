Türkiye Gazetesi

Antalya’da haciz yoluyla bağlanan araçlarda son dönemde artış yaşanırken, bazı vatandaşların yediemin otoparkında toplanan hacizli araçlarını geri alabilmek için sıra dışı bir yöntem denediği ortaya çıktı. Aracın motorunu, iç elektrik aksamı, tekerler ve koltuklar hatta direksiyonu dahi söken araç sahipleri bu işlemlerden sonra yetkilileri arayarak ihbarda bulunduğu ve yediemin otoparkına kaldırıldıktan sonra da düzenlenen ihalede yine sahibi tarafından değerinin altında tekrar geri alındığı belirtildi.

“ARACINI KOMPLE SÖKTÜRÜYOR”

Söz konusu yöntem hakkında konuşan Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, bunun hem alacaklıya hem de devlete mağduriyet oluşturduğunu söyledi. Topçu, “Arabaları üzerinde yakalama ve haciz bulunan bazı vatandaşlarımız, ‘İhaleye ben girerim, bu aracı kimse böyle almaz’ diye arabasını saniyeye götürüp komple söktürüyor. İçindeki bütün ekipmanları boşalttırıyor ve aracı bir yere bırakıyor.” dedi.

“POLİS BİLE ŞAŞIRIYOR”

Aracı o halde gören polislerin bile şaşırdığını söyleyen Topçu, “Ardından 155’i, ‘3-4 gündür burada şüpheli bir araç bekliyor’ diye kendisi arıyor. Kolluk kuvveti gittiği zaman plakadan sorgulama yapıyor ve aracın yakalama hacizli olduğunu görünce mecburen çektirmek zorunda kalıyor. Polis bile aracı öyle görünce şaşırıyor, çünkü araçta hiçbir şey yok. En son bize geliyor. İhaleyle aracı değerinin çok altında geri alıyor. Parçaları da kendinde olduğu için daha sonra monte ettiriyor. Haksız yere kazanç sağlamış oluyor. Hem alacaklıyı hem de devleti mağdur etmiş oluyor. Buna bir çözüm getirilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“DİREK HURDAYA AYRILMAZI LAZIM”

Bu tür araçların hurda olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Topçu, “Sökük bir araç varsa icra dairelerinin bunu normal satış yerine direk hurdaya ayırması lazım. Eğer böyle bir önlem alınırsa, kimse bu yola gitmez. Bu şekilde insanlar kendilerini kurtarmak açısından kendilerine göre bir çözüm bulmuşlar.” dedi.

“HAKSIZ BİR KAZANÇ ELDE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Yapılan oyunun haksız kazanç için yapıldığını belirten Topçu, “Ama bunun hem devlete, hem ekonomimize zararı var, hem de alacaklı mağdur oluyor. Bizim burada en az 10-15 araç var. Aracın kupası haricinde hiçbir şeyi yok. Plakası var, onun haricinde hiçbir şeyi yok. Ne motor, ne koltuk, ne direksiyon var. Her şeyini söküyor, haksız bir kazanç elde etmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

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