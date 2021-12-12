Türkiye Gazetesi

2’nci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomobil markaları belli oldu. Açıklanan verilere göre Türkiye 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında kasım ayı satışları, ekime kıyasla yüzde 11 artarak 133 bin 922 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. En çok tercih edilen otomobil markası ise Volkswagen oldu.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 25 AZALDI

Geçen yılın 2’nci el online binek ve hafif ticari araç satışlarının Kasım ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 2, Ocak-Kasım 2020'ye göre ise yüzde 25 azalış görüldü. Kasımda 2. el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı ise yüzde 18 olarak belirlendi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKA VOLKSWAGEN OLDU

Geçen ay 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 19 bin 553 satışla Volkswagen oldu. VW'yi, 17 bin 410 adetle Renault ve 13 bin 526 adetle Ford izledi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKALAR

12 bin 723 satışla Fiat, 7 bin 767 ile Opel, 6 bin 964 adetle Mercedes–Benz, 6 bin 776 adetle Hyundai, 6 bin 696 satışla BMW, 6 bin 160 adetle Peugeot ve 4 bin 955 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı. Geçen ay 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 133 bin 922 adet aracın yüzde 77'sini ilk 10 marka gerçekleştirdi.

BİNEK ARAÇ PAZARINDA 109 BİN 286 SATIŞ GERÇEKLEŞTİ

Kasım ayında 2. el online binek araç pazarında toplam 109 bin 286 satış gerçekleşti. VW Passat, 5 bin 485 adetle en çok satılan model olurken, bunu 4 bin 805 adetle Renault Clio, 4 bin 300 adetle Renault Megane, 4 bin 78 adetle Ford Focus, 3 bin 492 adetle Opel Astra, 3 bin 48 adetle Toyota Corolla, 2 bin 980 adetle Renault Fluence, 2 bin 962 adetle Fiat Egea, 2 bin 770 adetle VW Golf ve 2 bin 730 adetle de VW Polo takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34'ünü oluşturdu.

EN YAVAŞ SATILAN MARKA BMW OLDU

Kasımda online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 29 gün olurken, en hızlı satılan marka 28 günle Volkswagen oldu. En yavaş satılan ise 42 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.

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