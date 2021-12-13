Türkiye Gazetesi







Citroen, 101. yılında tamamen elektrikli Ami ile şimdi Türk tüketicisinin ‘yol arkadaşı’ oluyor. Fransızca’da ‘arkadaş’ anlamına gelen ve kalabalık şehir yaşamına çözüm olarak sunulan Ami, B1 sınıfı ehliyetle 16 yaşından itibaren kullanılabiliyor.



Citroen, 101. yılında tamamen elektrikli Ami ile şimdi Türk tüketicisinin ‘yol arkadaşı’ oluyor. Fransızca’da ‘arkadaş’ anlamına gelen ve kalabalık şehir yaşamına çözüm olarak sunulan Ami, B1 sınıfı ehliyetle 16 yaşından itibaren kullanılabiliyor. Elektrikli motosiklet sınıfında tanımlanan Ami, otoyol ve köprüleri kullanamıyor. Avrupa fiyatı 7 bin avro (110 bin TL) olan Ami’nin Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.



'Yerli otomobil TOGG'un hayata geçmesiyle elektrikli araçlara ilgi artacak' 'Elektrikli ve Hibrit Araçlar Fuarı' ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarda elektrikli otomobiller, şarj operatörleri , bataryalar tanıtıldı ve gelecek dönemde elektrikli araçlara talebin artacağı yerli otomobil TOGG'un'da bu talebi artırmada katkı sağlayacağı vurgulandı. İklim değişikliği nedeniyle ülkeler önlem alıyor. İklim değişikliğini durdurmak için karbon salınımını azaltılması büyük önem taşıyor. Elektrikli araçların çevre dostu özelliği nedeniyle önümüzdeki yıllarda daha fazla kullanılması bekleniyor.Citroen, 101. yılında tamamen elektrikli Ami ile şimdi Türk tüketicisinin ‘yol arkadaşı’ oluyor. Fransızca’da ‘arkadaş’ anlamına gelen ve kalabalık şehir yaşamına çözüm olarak sunulan Ami, B1 sınıfı ehliyetle 16 yaşından itibaren kullanılabiliyor. Elektrikli motosiklet sınıfında tanımlanan Ami, otoyol ve köprüleri kullanamıyor. Avrupa fiyatı 7 bin avro (110 bin TL) olan Ami’nin Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.

BİREYSEL TALEP ÇOK YOĞUN



Citroën’in herkes için otomobil olan mottosunun şimdi herkes için mobilite olduğunu vurgulayan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Yeni model, her yaştan kullanıcı için elektrikli mobilitenin en önemli oyuncularından bir tanesi olmaya aday. Şimdiden aldığımız talep, 2022 yılı için 1.000 adet olan bireysel satış hedefimizi 3.000’e çıkartmamızı sağladı. Tabii bu noktada tedarik konusu yine en belirleyici kriter olacak. Ami, Türkiye pazarında şu anda filo satışı ve kurumsal müşteriler için piyasaya sürülürken, 2022 ilk çeyreğinden itibaren son tüketici ile direkt olarak buluşmaya başlayacak” dedi.



Otomotiv tedarik zinciri devleri elektrikli araçlara odaklandı 2007 yılında 800 dolarların konuşulduğu batarya maliyeti, günümüzde 140 dolar seviyesine geriledi. Elektrikli araçların, benzinli ve dizel motorlarla maliyet makası 100 dolar civarında eşitleniyor.

Citroën’in herkes için otomobil olan mottosunun şimdi herkes için mobilite olduğunu vurgulayan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Yeni model, her yaştan kullanıcı için elektrikli mobilitenin en önemli oyuncularından bir tanesi olmaya aday. Şimdiden aldığımız talep, 2022 yılı için 1.000 adet olan bireysel satış hedefimizi 3.000’e çıkartmamızı sağladı. Tabii bu noktada tedarik konusu yine en belirleyici kriter olacak. Ami, Türkiye pazarında şu anda filo satışı ve kurumsal müşteriler için piyasaya sürülürken, 2022 ilk çeyreğinden itibaren son tüketici ile direkt olarak buluşmaya başlayacak” dedi.

ULAŞIMDA OTOBÜSTEN DAHA UCUZ









Ami hakkında bilgi veren Citroën Türkiye Ürün Müdürü Emre Başkır ise, “Ami, 3 saatte şarj oluyor. Aracımızın pillerinin tamamen dolabilmesi için gerekli olan elektrik maliyeti 6,18 TL. Ami’nin 100 kilometre maliyeti ise 8,25 TL. Benzinli bir aracın bunu hesaplarken ortalama 7 litre yaktığını hesap ettik ve 100 km’de 68,25 TL maliyet çıkıyor. Şuna dikkat çekmek istiyoruz benzinli bir aracın yol kat ederken Ami kadar ekonomik olabilmesi için 100 km de 0.8 lt’lik ortalama bir yakıt tüketimine sahip olması gerekiyor. Yani Ami gerçekten şehir içerisinde toplu taşımadan bile gerçekten daha ekonomik olan alternatif bir ulaşım aracı” açıklamasında bulundu.

Bu yılın ilk 3 ayında 1 milyona koşuyorduk



Pazar hakkında da değerlendirme yapan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım şunları söyledi: “Bu yılın ilk 3 ayı ciddi anlamda ritmin yüksek olduğu bir dönemdi. Mart ayına kadar pazar “1 milyona koşuyorum” diyordu ama Mayıs - Haziran ayından itibaren bu tedarikteki problemler frenledi. Kasım sonunda 675 bin bandına ilerledi. Sene başında hedefimizi 40 bin adet olarak belirlemiştik. Sorunlardan dolayı 10 bin adet gerisinde kaldığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Biraz daha fazla araç temin edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.



