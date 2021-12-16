Türkiye Gazetesi

Audi, ünlü driftçi Ken Block için özel olarak üretip tasarladığı S1 e-tron quattro Hoonitron'u tanıttı. Aracın modern ve teknolojik tasarımı ise dikkat çekti.

MODERN VE TEKNOLOJİK

Audi'nin Sport Quattro S1 Pikes Peak modelinden esinlenilen S1 e-tron quattro Hoonitron yarışçı arabası modern ve teknolojik yapısıyla piyasaya sunuldu. Aracın elektrikli olması ise daha fazla dikkat çekti.

TEKNİK BİLGİLER PAYLAŞILMADI

Tanıtılan araçla ilgili çok fazla teknik bilgi paylaşılmazken, bazı ayrıntılar özel olarak verildi. Verilen ayrıntılarda iki elektrikli motor, dört tekerlekten çekiş, karbon fiber bilgileri verildi. Karbon fiber şasi aracın modern tasarımı ise kendisine hayran bıraktı.

4 HAFTADA TASARLANDI

S1 e-tron quattro Hoonitron'u tasarlayan ekip ise aracın normal şartlarda 1 buçuk yılda tamamlanan süreci sadece 4 haftada tamamladıklarını belirttiler. Audi'nin baş tasarımcısı Marc Lichte, yaptığı açıklamada "Projeyi duyunca tüm ekip çok heyecanlandık. S1 Pikes Peak'in modern, tamamen elektrikli bir yorumunu oluşturmak için zamanımız çok kısıtlıydı. İlk çizimden son tasarıma sadece dört hafta sürdü" dedi.

“BİRBİRİMİZE ALIŞTIK”

Gymkhana yarışçısı Ken Block tarafından Electrikhana olarak adlandırılan araçla özel bir video çekilecek. Aracı kullandığını ve çok beğendiğini belirten Ken Block, "Benim için tamamen yeni bir deneyimdi. Birbirimize alıştık" diye konuştu.

S1 ​​e-tron quattro Hoonitron

Karabük'te otomobil tır ile çarpıştı, yaralananlar var Karabük'te yağmurdan dolayı kayganlaşan yolun sebep olduğu kazada otomobil tır ile çarpıştı, feci kazada 2 kişi hastanelik oldu.

Otomobil takla attı: Yaralılar var Antalya’nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! 51 kişi hakkında gözaltı kararı Karabük merkezli 50 ilde "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.