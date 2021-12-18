Türkiye Gazetesi

Twitter hesabından gizemli bir paylaşım yapan TOGG, '14.30'da buluşalım' tweeti atmıştı. Aynı zamanda atılan tweette, "Akıl kalp, insan teknoloyi, doğu batı, birlik çokluk ve bilim sanat" kelimelerinin kullanıldığı bir not düşülmüştü.

TOGG LOGOSUNU SEÇTİ

Merakla beklenen paylaşım geldi. Türkiye’nin küresel mobilite markası TOGG, ‘Yeniliğe Yolculuk’ hedefinde marka isminin ardından logosunu da seçti. TOGG'un logosu yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.

MARKA İSMİNİ BELİRLEMİŞTİ

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan TOGG, marka isminin ardından logosunu da belirledi.

EN YÜKSEK PUANI ALDI

27 Aralık 2019’da ön gösterim araçlarının Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılmasıyla YeniLig’e adım atan TOGG, o günden bu yana önemli bir bilinirlik seviyesine ulaşan ‘TOGG’ ismini marka adı olarak kullanmaya karar vermesinin ardından, logo seçimini de yaptı. Yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, bugüne kadar Türkiye’de ve dünyada önemli markaların logolarını tasarlayan marka ajansı CGH’nin logo tasarımı en yüksek puanı alarak, TOGG'un logosu olarak seçildi.

DOĞU VE BATI’NIN BİR ARAYA GELMESİNİ SİMGELİYOR

Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda TOGG'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor. Logo için Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’de gerekli tescil işlemleri başlatıldı.

'Yerli otomobil TOGG'un hayata geçmesiyle elektrikli araçlara ilgi artacak' 'Elektrikli ve Hibrit Araçlar Fuarı' ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarda elektrikli otomobiller, şarj operatörleri , bataryalar tanıtıldı ve gelecek dönemde elektrikli araçlara talebin artacağı yerli otomobil TOGG'un'da bu talebi artırmada katkı sağlayacağı vurgulandı.

Yerli otomobilde sıcak gelişme: 3 oyun şirketi TOGG üzerinde çalışıyor Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, katıldığı bir panelde yerli otomobille ilgili sıcak bir gelişmeyi paylaştı. Gürcan Karakaş, yerli otomobilin akıllı cihazlarla donatıldığını ve etrafında oluşan ekosistemde bağlantılı ve keyifli deneyim yaşatacak çözümler üzerine çalışmalar geliştirdiklerini belirtti. Aynı zamanda Karakaş, şuan için üç oyun şirketiyle bir araya geldiklerini ve bu konular üzerinde ortak bir çalışma gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Türkiye’nin otomobili TOGG Amerika’da düzenlenen CES 2022’de olacak Yerli otomobil Amerika yolcusu. TOGG Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de görücüye çıkacak.