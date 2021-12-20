Türkiye Gazetesi

Ali ÇELİK

Ülkemizde 250 şarj noktasıyla en geniş yayılıma sahip olan şarj operatörü şirketlerinden Sharz.net’in Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül konu ile ilgili açıklamasında “Bugün Türkiye’de yaklaşık 7 bin araç ve bu araçlara hizmet veren 1.500’ün üzerinde şarj istasyonu mevcut" dedi.

"2030 yılında 1 milyon elektrikli araç ve yaklaşık 20 bin şarj istasyonu olması bekleniyor" diyen Şengönül, "İlerleyen dönemde artık insanların alışkanlıkları değişecek, akaryakıt istasyonundan enerji almak yerine evlerinde, iş yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, okullarda, hastanelerde, dinlenme tesislerinde ve daha birçok noktada araçlarını şarj edebilecekler. Kamu tarafında yapılan düzenlemeler, altyapının daha sağlıklı ve sistemli olabilmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji Bakanlığı EPDK (Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu) tarafından ciddi çalışmalar start almış durumda.

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