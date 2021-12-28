Türkiye Gazetesi

Önder Çelik BURSA

Togg, ilk seri aracını 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından indirmeye hazırlanıyor. Togg’un Gemlik tesisinin inşaatında hızla sona yaklaşılırken boyahane ve gövde bölümlerinin hat kurulumu ile robotik üretim entegrasyon çalışmalarına da başlandı. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, yerli araçta prototiplerin teslerinin yapılmaya başladığını belirterek aracın üretim başlangıcında yerlilik oranının yüzde 51 olacağını, üç yıl içinde bu oranın yüzde 68’e ulaşacağını kaydetti.

AĞUSTOSTA DENEME ÜRETİMİ

Seneye bu zamanlar tesisin seri üretime hazır hâle geleceğini anlatan Karakaş “Avrupa’nın en temiz tesisini Gemlik’te inşa ediyoruz. Ağustosun başında deneme üretimlerinin başlamış olması lazım. Bunun için de haziranda tesisin kurulması gerekiyor. Kaba inşaat ocak ayında tamamlanacak. Gecikme yok. Yatırımlarımızı planladığımız gibi adım adım gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra geri sayım başladı diyebiliriz. Togg’un, ilk akıllı cihazı C segmenti SUV’un, önce ülkemizde ardından da Avrupa’da pazara çıkmasına yaklaştık. 2022’de regülasyonların bir kısmı değişiyor. Bunların netleşmesini bekliyoruz. Biz 2023’ün ilk çeyreğinde sertifikaların tamamlanmasıyla satışa başlayacağız” dedi.



Togg CEO’su Gürcan Karakaş

REKABETE AÇIK OLACAK

Pazarda beş modelle yer alacaklarını anlatan Karakaş, elektrikli araçların içten yanmalı araçlara göre sürekli bir servis ihtiyacı olmaması sebebiyle avantajlı olacağını söyledi. Togg’un rekabete açık bir şekilde üretileceğini ifade eden Karakaş “Bizi ön planda tutacak bir durum yok” şeklinde konuştu. 2030 yılına kadar tek bir platformda bir milyon adet üretim planladıklarını kaydeden Karakaş, üretilecek ilk üç modelin sırayla SUV, Sedan ve Hatchback olacağını, kısa sürede 100 binlik üretime ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

HER OPSİYONU DEĞERLENDİRİYORUZ

Togg hissedarlarının 15 yıl boyunca temettü beklentisi olmadığını dile getiren Gürcan Karakaş, halka arz sorusuna ise “Profesyonel olarak her türlü opsiyonu değerlendiriyoruz” açıklamasını yaptı.

Klasik otomobillerde ürün öndeyken Togg’da kullanıcı ihtiyaçlarının önde olduğunu ifade eden Karakaş, klasik otoda kârlılıkların yüzde 5-10 arasında olduğunu, yeni teknolojilerle bunun arttığını anlattı. Teknoloji geliştiren şirketlerle ortaklığın önemini vurgulayan Karakaş, start-up’ları göz ardı eden bir anlayışın başarı şansı olmadığını söyledi.

Önder Çelik

ROBOTLAR GÖREV BAŞINDA

Yerli otomobilin üretileceği tesisin kaba inşaatı büyük oranda tamamlanırken üretimde kullanılacak robotlar da fabrikaya gelmeye başladı. Fabrikanın biten kısımlarında montaj çalışmaları da sürüyor. Gemlik’teki fabrikada inşaatın başladığı 18 Temmuz 2020’den itibaren öncelikle zemin güçlendirme çalışmaları yapıldığı anlatan Gürcan Karakaş, toplam 1 milyon 200 bin metrekarelik açık alan üzerine inşa edilen tesislerin toplam 44 bin adet zemin güçlendirme kolonu üzerine inşa edildiğini söyledi. Yaklaşık 2 bin kişinin görev yaptığı şantiyedeki üretim birimleriyle ilgili çalışmaların Mayıs 2022’de tamamlanmasının planlandığını ve şu an itibarıyla 62 robotun kurulumuna başlandığını açıklayan Karakaş, tesiste toplamda 250 robotun görev yapacağını bildirdi.

ÇİP KRİZİ GİBİ HÜCREKRİZİ DE OLABİLİR

Batarya konusunda hücre geliştirme AR-GE’sine girdiklerini belirten Karakaş, batarya üretiminin Avrupa’da geçmiş 10 yıla göre 10 kat arttığına işaret etti. Karakaş, artan talebe bağlı olarak bugün yaşanan çip krizi gibi hücre krizinin de gelecekte olabileceği uyarısını yaptı.

TOGG yeni logosuyla ilk kez görüldü Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretim çalışmalarına hız kesmeden devam ederken TOGG yeni logosuyla ilk kez görüldü.

TOGG Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu TOGG, 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak. Öte yandan Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. TOGG 2030 yılına kadar 5 farklı modelle tüketici karşısına geçmeyi hedefliyor.