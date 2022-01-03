Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

10 metre uzunluğundaki pantograflı e-ATA’nın Slatina belediyesine ilk teslimatını değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş “Bugün dünyanın dört bir yanında dolaşan 250’nin üzerindeki Karsan elektrikli araç filomuzu, gelecek yıl Avrupa’nın birçok şehrine teslim edeceğimiz yeni modellerimiz ile daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Romanya’nın Slatina şehrine ilk teslimatlarını gerçekleştirdiğimiz 10 metrelik e-ATA ürünümüzle de Avrupa’da büyümenin ve ülkemizin ihracatına katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Karsan’ın sürücüsüz otobüsleri ABD yollarında Karsan’ın ABD merkezli Türk teknoloji şirketi ADASTEC ile geliştirdiği ve Avrupa ile Amerika’nın ilk seri üretim sürücüsüz otonom aracı olarak pazara sunduğu Karsan Otonom e-Atak, ABD’nin saygın üniversitelerinden Michigan State University’e (MSU) gönderildi.

Karsan’dan yeni model atağı geldi 10-12 ve 18 metrelik %100 elektrikli yeni model ailesini tanıtan Karsan, tüm boyutlarda elektrikli araç sunan ilk ve tek Avrupa markası oldu.