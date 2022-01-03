Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol konuşmasında “2018-2019 döneminde dünyada satılan her yüz arabanın iki tanesi elektrikli arabaydı. Bugün bunun yüzde 2’den yüzde 10’lara yaklaştığını görüyoruz. Elektrikli otomobil üretimindeki en önemli kalemlerden biri de batarya. Mevcut kapasitede 2030 yılına kadar 10 katı kadar bir büyüme bekleniyor” dedi. Konferansta konuşmacılar arasında yer alan TOGG CEO’su Gürcan Karakaş “Dünyada oyunun kuralları değişiyor. Özellikle enerji sektörü, otomobil dünyası ve teknoloji dünyası üçgeni arasında kurallar değişmekte. TOGG olarak, olaya bütünsel bakıyoruz. Çünkü otomobilden fazlasını yapmak üzere geldik. 2023’ün ilk çeyreğinde seri imalatımıza ve pazar lansmanımıza başlıyoruz” ifadelerini kullandı. IICEC Direktörü Bora Şekip Güray ise Türkiye Elektrikli Araçlar Görünümü raporunda yer alan Yüksek Büyüme Senaryosuna göre; 2030 yılında elektrikli araçların yeni satışlarda üçte birin üzerinde paya ve toplam elektrikli araç parkının 2 milyona ulaşması durumunda, Türkiye’nin petrol faturasında 2,5 milyar dolar tasarruf sağlanabilmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

Audi özel olarak ürettiği yeni elektrikli modelini tanıttı Audi, türünün tek örneği elektrikli modeli S1 e-tron quattro Hoonitron'u tanıttı. Eşsiz tasarımı ile adeta gözleri üstüne çekti. Üretilen aracın ünlü driftçi Ken Block için özel olarak tasarlandığı belirtildi. Araç hakkında çok fazla bilgi verilmezken iki elektrikli motor kullanılması dikkat çekti.

TOGG Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu TOGG, 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak. Öte yandan Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. TOGG 2030 yılına kadar 5 farklı modelle tüketici karşısına geçmeyi hedefliyor.